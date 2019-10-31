Депутата Гдовского районного Собрания подозревают в получении взятки

16:57, 06 ноября 2019, ПАИ

Главного инженера Гдовского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор», депутата районного Собрания Татьяну Чудакову подозревают в получении взятки. Об этом сообщили Псковскому агентству информации знакомые с ситуацией источники. По их словам, представители правоохранительных органов провели 6 ноября мероприятия в рабочем кабинете Татьяны Чудаковой.

Какие-то детали произошедшего на данный момент не сообщаются. В Гдове новость об обвинениях в адрес Татьяны Чудаковой вызвала возмущение. Местные жители уверяют, что это сведение «личных счетов» с их депутатом.