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Политика

Депутата Гдовского районного Собрания подозревают в получении взятки

Главного инженера Гдовского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор», депутата районного Собрания Татьяну Чудакову подозревают в получении взятки. Об этом сообщили Псковскому агентству информации знакомые с ситуацией источники. По их словам, представители правоохранительных органов провели 6 ноября мероприятия в рабочем кабинете Татьяны Чудаковой.

Какие-то детали произошедшего на данный момент не сообщаются. В Гдове новость об обвинениях в адрес Татьяны Чудаковой вызвала возмущение. Местные жители уверяют, что это сведение «личных счетов» с их депутатом.

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