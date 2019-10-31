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Политика

Обвиняемая во взятке депутат из Гдова: Следователи сделают необходимые выводы

Депутат Гдовского районного собрания, главный инженер Гдовского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Татьяна Чудакова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации опровергла обвинения в получении взятки.

«Я в дорожной организации уже 27 лет. Я чиста», - заявила она и добавила, что «о взятке речи не было».

Татьяна Чудакова сослалась на подписанные документы о неразглашении деталей мероприятий, проводимых 6 ноября в ее рабочем кабинете. Однако подчеркнула, что полностью полагается на правоохранительные органы. «Пусть следователи разбираются и сделают выводы. Но я еще раз скажу: я чиста», - заявила она.

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