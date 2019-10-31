Обвиняемая во взятке депутат из Гдова: Следователи сделают необходимые выводы

16:59, 06 ноября 2019, ПАИ

Депутат Гдовского районного собрания, главный инженер Гдовского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» Татьяна Чудакова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации опровергла обвинения в получении взятки.

«Я в дорожной организации уже 27 лет. Я чиста», - заявила она и добавила, что «о взятке речи не было».

Татьяна Чудакова сослалась на подписанные документы о неразглашении деталей мероприятий, проводимых 6 ноября в ее рабочем кабинете. Однако подчеркнула, что полностью полагается на правоохранительные органы. «Пусть следователи разбираются и сделают выводы. Но я еще раз скажу: я чиста», - заявила она.