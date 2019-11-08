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Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00
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Елена Полонская станет гостем прямого эфира проекта ПАИ-live в 10:00

Елена Полонская. Фото Дарьи Хватковой

8 ноября в 10:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

17 октября городское отделение партии «Единая Россия» большинством голосов проголосовало за выдвижение Елены Полонской на пост главы Пскова. Отмечалось, что фракция партии в Псковской городской Думе консолидировано проголосует за ее кандидатуру в ходе выборов.

Пост стал вакантным в мае 2019 года, когда были досрочно прекращены полномочия главы Пскова Ивана Цецерского. Тогда исполняющей полномочия главы города стала его заместитель Елена Полонская.

В ходе прямого эфира Елена Полонская расскажет, какие перемены ждут Псков в ближайшее время, и какова в этом будет роль депутатов города. Вопросы гостю можно оставить на странице ПАИ-live.

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