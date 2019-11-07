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Стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в Красноярском крае

Следователи проводят процессуальную проверку по факту нападения стаи бродячих собак на восьмилетнего мальчика в Ленинском районе Красноярска. Мальчик стал жертвой одичавших животных 7 ноября. Сотрудница одного из магазинов услышала лай собак и отчаянные детские крики, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Женщина выскочила на крыльцо. К тому моменту мальчик упал в яму, животные продолжали нападать на него. Продавщица сумела отогнать агресивных собак и вытащить ребенка.

«Мальчик получил тяжелые травмы и в настоящее время госпитализирован в медицинское учреждение, где ему проведена операция», - сообщили следователи.

По итогам проводимой проверки будет вынесено процессуальное решение.

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