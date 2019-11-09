Несколько бутылок алкоголя попытался украсть из магазина житель Пскова
9 ноября около 17:25 В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении спиртного.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на Крестовском шоссе.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала несколько бутылок.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.