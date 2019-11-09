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Несколько бутылок алкоголя попытался украсть из магазина житель Пскова

9 ноября около 17:25 В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении спиртного.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, кнопка тревожной сигнализации сработала в магазине на Крестовском шоссе.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 47-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала несколько бутылок.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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