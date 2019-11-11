Автомобиль за 2,2 млн рублей похитили у безработного псковича в Петербурге

09:39, 11 ноября 2019, ПАИ

У 29-летнего безработного жителя Псковской области в Санкт-Петербурге похитили автомобиль Toyota Camry стоимостью 2,2 млн рублей. Об этом сообщает портал «Мойка78».

Автомобиль пропал 10 ноября в период времени с 20:30 до 23:30 от гостиницы «Наука» на проспекте Энгельса. В 23:50 владелец машины обратился в полицию.

Оказалось, что системой слежения пропавший автомобиль оборудован не был, камер видеонаблюдения на парковке, где он стоял, не оказалось. Камеры на автодорогах показали, что Toyota уехала в направлении Горского шоссе.

Возбуждено уголовное дело.