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Общество

Восстановили размытый участок дороги между Новгородом и Феофиловой Пустынью

11-й километр автодороги, соединяющей трассу «Новгород – Псков» и деревню Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе, восстановили после размытия. Пострадавший в результате дождей участок находился в Шимском районе Новгородской области, пишет портал 53news.ru.

Кроме этого, восстановлены 1-й километр дороги Любница – Кстечки в Валдайском районе, 1-й километр дороги Подлитовье – Парфино – Старая Русса в Крестецком районе, 4-й километр дороги Солобско – Устрека – Борисово в Старорусском районе, а также 1-й километр дороги у селу Медведь (подъезд к населенному пункту) в Шимском районе.

Отмечается, что с учетом зафиксированных новых размывов, подтопленными остаются 16 участков дорог в Новгородской области. На семи участках выставлены предупреждающие знаки и открыто движение.

Псковская область также пострадала от сильных ливней в первых числах ноября. Так, из-за разлива рек Псковы и Шелони оказались подтопленными частные домовладения. 

В ближайшие время ухудшения погодных условий в Псковской области не прогнозируется.

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