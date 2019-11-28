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Экономика

Пять причин оплачивать услуги ЖКХ онлайн

Мир не стоит на месте, постоянно появляются новые технические и цифровые возможности, упрощающие жизнь. Если раньше оплатить услуги ЖКХ можно было только на почте или в банке, то сейчас есть множество вариантов как это сделать с максимальной экономией времени. К тому же, например, при оплате через интернет-банкинг комиссия, как правило, ниже.

Пять причин оплачивать услуги ЖКХ онлайн:

1. Оплата из любого места

Представьте, вы уехали в командировку, и тут как раз пришло время оплатить коммунальные услуги. Всё что вам нужно – смартфон (ноутбук), интернет, личный кабинет на сайте банка или мобильное приложение на смартфоне. Пара минут и всё готово. Никакой нервотрёпки и потерянного времени.

2. В любое время суток

Оплачивать квитанции дистанционно – через приложение или личный кабинет - можно и ранним утром, и поздним вечером. Вовсе не обязательно подстраиваться под чей-то график работы. Если возможности оплатить через интернет нет, всегда можно пройтись до ближайшего терминала, принимающего платежи. Многие из них тоже доступны 24 часа в сутки.

3. В автоматическом режиме

Оплата «коммуналки» - простая и хорошо знакомая операция, а значит можно не тратить на неё ни минуты и просто подключить услугу автоплатежа. Настройте автоматическую оплату постоянно оказываемых услуг, и платежи будут совершаться без вашего дополнительного участия. Всё что требуется - достаточное количество средств на счёте, привязанном к услуге.

Автоплатеж можно подключить для ежемесячных платежей на одну и ту же сумму. Сумму платежа вы определяете сами. Банк каждый месяц автоматически списывает эту сумму с карты.

Когда сумма по счетам за какую-то услугу всегда разная, то автоплатеж можно подключить по принципу «выставленного счёта» и задать «максимальную сумму» платежа. Если придет счет больше этой суммы, он будет оплачен только после вашего подтверждения. Банк каждый месяц проверяет счёт от вашей управляющей компании, затем вовремя и с точностью до копейки списывает с карты оплату.

Как подключить автоплатёж? Это можно сделать в личном кабинете Сбербанк Онлайн: Личное меню (справа) → Мои автоплатежи → Подключить автоплатёж → выберите поставщика услуги и укажите параметры подключения.

А можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»: вкладка «Платежи» → Автоплатежи → Подключить автоплатеж → выберите поставщика услуги и укажите параметры подключения.

Можно ли отменить платеж? Да. За сутки до исполнения автоплатежа вам придет СМС-сообщение с суммой платежа, комиссией и датой исполнения, а также кодом отказа. Для отмены платежа необходимо отправить СМС-сообщение с этим кодом отказа на номер 900 до конца дня.

4. Легко и быстро

Если вы живёте в режиме цейтнота, то тратить время на неторопливую оплату квитанций за ЖКХ точно не станете и воспользуетесь приложением на телефоне, который всегда под рукой. С помощью мобильного приложения банка удобно оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги, просто сканируя QR-код квитанции. К тому же вы всегда сможете отследить свои платежи и переводы в истории операций. Например, приложение «Сбербанк Онлайн» предоставляет пользователям такую возможность. Если сначала разобраться самостоятельно не получается, всегда можно попросить о помощи сотрудников банка.

5. Безопасно

Вы не доверяете всевозможным онлайн-платежам? Напрасно. Достаточно пользоваться официальным мобильным приложением банка, чтобы быть уверенным в надёжности совершаемых операций. Для начала работы система обязательно потребует у вас пароль, который, разумеется, будете знать только вы. Не стоит доверять свои финансы и их перемещение кому-то ещё. И помните, что любой банк гарантирует безопасность платежей.

Не бойтесь пользоваться новыми возможностями. Это только поначалу кажется, что «всё трудно и непонятно», но стоит только разобраться и один раз оплатить услуги ЖКХ, не отрываясь от чашечки кофе.

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