Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ между правительством Псковской области и Сбербанком

13:41, 20 июня 2025, ПАИ

На ПМЭФ губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава «Сбербанка» Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий между правительством Псковской области и ПАО «Сбербанк». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Одно из ключевых событий в сфере экономики и бизнеса проходит с 18 июня в центре «Экспофорум».

«Сегодня планируем ряд рабочих встреч и подписание соглашений о сотрудничестве. Самым важным мероприятием станет пленарная сессия, на которой выступит президент России. День обещает быть насыщенным. Обо всём расскажу подробнее позже», - пообещал Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Псковская область уже подписала соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью и Севастополем.

Напомним, в состав региональной делегации также вошли первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, гендиректор особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» Павел Соболь и другие.

В рамках деловой программы 20 июня запланированы рабочие встречи и переговоры главы региона с руководителями предприятий и организаций, заинтересованными в реализации различных проектов на территории Псковской области.

Также губернатор примет участие в пленарной сессии, где выступит президент России Владимир Путин. Другие представители официальной делегации Псковской области будут работать на тематических площадках форума.