Правительство Псковской области при участии Сбера внедрит «цифру» в госуправление и образование

19:18, 20 июня 2025, ПАИ

Правительство Псковской области при участии Сбера внедрит «цифру» в госуправление и образование. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта и информационных технологий подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент Сбербанка Герман Греф на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме сегодня, 20 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках сотрудничества правительство Псковской области и Сбер будут вместе создавать и внедрять решения в области цифровых и AI-технологий, которые повысят безопасность в регионе и качество государственного управления. Также в фокусе внимания развитие цифровых школьных сервисов.

В Псковской области при поддержке Сбера ранее реализовали несколько стратегически важных проектов, в первую очередь в сфере безопасности, напомнил Михаил Ведерников. В частности, проект «Безопасный город» позволил в три раза увеличить количество установленных камер – теперь их порядка 800. При этом четверть из них оснащена интеллектуальными системами.

«В числе совместных перспективных проектов внедрение цифровых технологий в госуправление и систему образования. Это сервис ГосChat (его внедрение запланировано в 2025 году) и проект «Классная карта», над которым мы сейчас плотно работаем. Планы у нас большие. Уверен, что подписанное соглашение позволит нам ещё активнее проводить цифровую трансформацию региона. Благодарю команду Сбера за поддержку», – сказал губернатор.

«У нас уже накоплен большой опыт успешной работы с субъектами РФ в части цифровизации, и здесь главное – заинтересованность команды губернатора. В Псковской области мы эту заинтересованность видим. «Цифра» даёт гражданам, бизнесу и органам власти новые возможности: повышает безопасность, оптимизирует госуправление и ускоряет оказание услуг. Мы будем вместе внедрять лучшие, уже апробированные решения в повседневные сервисы, чтобы улучшить качество жизни людей», – отметил Герман Греф.

Добавим, что на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума губернатор Михаил Ведерников встретился с председателем Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым. Стороны обсудили конкретные шаги в развитии сотрудничества региона и компании в части применения современных технологичных решений.

Ранее сообщалось, что делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Одно из ключевых событий в сфере экономики и бизнеса проходит в центре «Экспофорум».

Псковская область также уже подписала соглашения о сотрудничестве с Ленинградской областью и Севастополем.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступил президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.