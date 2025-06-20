Михаил Ведерников возглавляет делегацию Псковской области на ПМЭФ-2025

10:45, 20 июня 2025, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Одно из ключевых событий в сфере экономики и бизнеса проходит с 18 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области









В состав региональной делегации также вошли первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова, гендиректор особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» Павел Соболь и другие.

В рамках деловой программы 20 июня запланированы рабочие встречи и переговоры главы региона с руководителями предприятий и организаций, заинтересованными в реализации различных проектов на территории Псковской области. Кроме того, Михаил Ведерников подпишет несколько соглашений о сотрудничестве, нацеленных на укрепление и развитие экономики региона.

Также традиционно на «полях» ПМЭФ губернатор примет участие в пленарной сессии, где выступит президент России Владимир Путин. Другие представители официальной делегации Псковской области будут работать на тематических площадках форума.

Напомним, что ПМЭФ-2025 начал работу в Санкт-Петербурге 18 июня. Он продлится до 21 июня. Главная тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В центре внимания поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Деловая программа на этот раз разделена на пять тематических треков: «Среда для жизни», «Технологии: стремление к лидерству», «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире».

Официальная церемония открытия форума состоялась в четверг, 19 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 20 июня, традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум проходит с 1997 года. За это время его стали называть русским Давосом, проводя аналогию с Давосским экономическим форумом в Швейцарии. За прошедшие годы Петербургский экономический форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Участниками ПМЭФ традиционно являются первые лица и руководители крупных российских и зарубежных компаний, представители органов государственной власти, иностранных официальных делегаций, ведущих мировых СМИ, некоммерческих организаций, экспертного сообщества.

Подтверждая статус ключевой интернациональной дискуссионной площадки, форум в 2025 году вновь стал местом, формирующим глобальное информационное поле. В мероприятиях ПМЭФ принимают участие сотни экспертов и спикеров из разных регионов России и более чем 140 стран мира.

Как проходит XXVIII Петербургский международный экономический форум, читайте в специальном сюжете ПАИ.