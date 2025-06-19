Парковка появится рядом с новым фермерским рынком в Пскове

15:04, 19 июня 2025, ПАИ

Использование дополнительного земельного участка для создания парковки рядом с новым фермерским рынком на Карла Маркса в Пскове одобрили на заседании регионального совета по инвестициям. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Проект представляет собой строительство самого рынка, благоустройство прилегающей территории. Кроме того, инвесторы благоустроят дополнительную территорию для создания парковки.

Напомним, на его реализацию инвестор направит 245 млн рублей. Пространство рынка будет включать как крытое помещение, так и террасу с благоустроенной вокруг территорией и детской игровой площадкой. Внутри павильона разместят продуктовые ряды, будет предусмотрена зона кафе и для проведения мастер-классов. Среди представленных продовольственных товаров покупатели смогут приобрести мясную и рыбную продукцию, овощи, сухофрукты, бакалейные товары, кондитерские изделия и другие продовольственные товары.

Проект по строительству фермерского рынка будут реализовывать на месте так называемого Белорусского рынка в Пскове, между улицами Ленина и Карла Маркса.