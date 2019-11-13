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Александр Козловский поздравил Елену Полонскую с избранием на пост главы города Пскова

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил своего заместителя по партийной линии Елену Полонскую с избранием на пост главы города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, решение принято 13 ноября на внеочередной 31-й сессии гордумы. За кандидатуру Елены Полонской, которую ранее поддержали делегаты конференции городского отделения «Единой России», сегодня проголосовали большинство депутатов.

«Поздравляю нашего однопартийца и единомышленника Елену Александровну Полонскую с избранием на ответственный пост главы города Пскова! Вашей главной целью должно оставаться благополучие жителей города Пскова, и целеустремленность, ответственность, компетентность и неравнодушие, которыми вы обладаете, станут опорой для вашей активной работы. Убежден, что сплоченная команда помощников и четкий план реализации нацпроектов и наказов жителей города Пскова станут главным подспорьем в деятельности и Псковской городской Думы и администрации муниципалитета», - сказал Александр Козловский.

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