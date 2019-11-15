Михаил Ведерников расскажет о преступлениях нацистов на телеканале «Россия 1»

09:37, 15 ноября 2019, ПАИ

Интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым о преступлениях нацистов выйдет в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилёвым на телеканале «Россия 1» 16 ноября в 20:00. Об этом глава региона сообщил в своём Instagram.

«Более 2,5 тысяч (!) расстрелянных нацистами жителей Пскова были захоронены у деревни Андроховно, в районе старой салотопки и кожевенного завода, — отметил Михаил Ведерников. — Со съёмочной бригадой «Россия1» в рамках проекта «Без срока давности» посетили места самых страшных преступлений оккупации Пскова в годы Великой Отечественной войны».

Михаил Ведерников также рассказал корреспонденту телеканала «Россия 1» Дмитрию Пищухину о братьях Молотковых — школьниках 14 и 17 лет, которых подвергли пыткам и расстреляли за противодействие врагу. «Вечная память этим смелым ребятам, которые до последнего боролись за свободу и жизнь», — добавил губернатор.

«Благодаря работе участников проекта сегодня мы можем назвать имена карателей и палачей, которые когда-то избежали правосудия. От правды не уйти – преступникам не поможет ни время, ни границы. Спасибо коллегам журналистам за важную и актуальную работу», — заключил Михаил Ведерников.

14-15 ноября в Пскове проходит Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на которой речь идет, в том числе, об итогах работы с рассекреченными докуменатами УФСБ России по Псковской области и о новых данных по истории региона в период фашистской оккупации.

Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды. «Для каждого из нас Великая Победа — сакральная дата, за которой стоят миллионы сломанных судеб, разрушенные города, стертые с лица земли деревни, целые народы, находившиеся на грани уничтожения, а также невероятный подвиг защитников нашего Отечества», — подчеркнул на конференции глава региона.

Познакомиться с рассекреченными документами о преступлениях нацистов можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>