Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду

13:30, 14 ноября 2019, ПАИ

Задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода по итогам второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 14 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Угроза фальсификации, в первую очередь, исходит от попыток переписать историю: снизить количество жертв, — подчеркнул губернатор. — Например, сегодня говорят, что в Сталинградской битве погибли 300 тысяч фашистов, лет через 5 они будут говорить, что 100 тысяч. Но мы с вами знаем, какие были жертвы, сколько советских людей погибли».

Глава региона акцентировал внимание на том, что в России нет семьи, чья история не была бы связана с историей Великой Отечественной войны. «Поэтому самое главное - сохранить эту правду, передавать ее из поколения в поколение в живом формате и, конечно, бережно относиться к тем документам, которыми мы уже располагаем и другими, которые, я уверен, со временем будут рассекречиваться. Это показания, данные очевидцев. Просто, чтобы оценить масштаб преступлений, нужно задуматься только над одной цифрой: 43 тысячи человек входили в комиссию, которая расследовала преступления фашистов», — добавил он.

«Самая главная задача – получить исчерпывающую информацию о том, что здесь происходило, и эту информацию, эту память в неизменном виде передавать будущему поколению», — заключил Михаил Ведерников.

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове 14-15 ноября. Ее участниками стали около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны.

Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>

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