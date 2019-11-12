Турнир по фигурному катанию стартует в Пскове 30 ноября

12:36, 15 ноября 2019, ПАИ

С 30 ноября по 1 декабря в Пскове состоится межрегиональный турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Константина Меньшова», сообщает портал «Псковский спорт».

Данный турнир будет являться классификационным для всех разрядов: от юного фигуриста и до 1-го спортивного разряда. В рамках соревнований также пройдёт приём тестов по всем разрядам. Обслуживать состязания будет независимая бригада судей из разных регионов России.

В рамках турнира также пройдут мастер-классы от мастера спорта международного класса по фигурному катанию, призёра чемпионатов Европы и России Константина Меньшова на льду и тренера по ОФП и СФП, мастера спорта и чемпиона России по легкой атлетике Виталия Балыкина на полу.