На Кубани простились с убитой в Санкт-Петербурге студенткой Анастасией Ещенко

14:31, 16 ноября 2019, ПАИ

В станице Старовеличковской 16 ноября проходят траурные мероприятия - здесь прощаются с Анастасией Ещенко. Она была убита в Санкт-Петербурге доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который не просто лишил свою бывшую студентку жизни, но и попытался избавиться от тела, расчленив его и выбросив фрагменты в реку.

Отпевание прошло в Свято-Троицком соборе. На прощании в храме присутствовали самые близкие и родные - около 70 человек, передает РИА Новости.

А вот до кладбища за гробом следовали сотни жителей Кубани. Траурная процессия двигалась пешком. Люди несли цветы и венки.

В станице дежурила машина скорой помощи на случай, если кому-то из участников процессии станет плохо.

Похоронили Анастасию вблизи могил предков.