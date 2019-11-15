0
23:00
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
22:31
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
17:21
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
18:46
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
18:02
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
15:56
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
09:41
Энергетики назвали причину отключения света в центре Пскова
Еще новости
Происшествия

На Кубани простились с убитой в Санкт-Петербурге студенткой Анастасией Ещенко

В станице Старовеличковской 16 ноября проходят траурные мероприятия - здесь прощаются с Анастасией Ещенко. Она была убита в Санкт-Петербурге доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который не просто лишил свою бывшую студентку жизни, но и попытался избавиться от тела, расчленив его и выбросив фрагменты в реку.

Отпевание прошло в Свято-Троицком соборе. На прощании в храме присутствовали самые близкие и родные - около 70 человек, передает РИА Новости. 
А вот до кладбища за гробом следовали сотни жителей Кубани. Траурная процессия двигалась пешком. Люди несли цветы и венки. 

В станице дежурила машина скорой помощи на случай, если кому-то из участников процессии станет плохо. 

Похоронили Анастасию вблизи могил предков. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
15 ноября 2019
Дачный дом сгорел на острове имени Белова в Псковском районе
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
15 ноября 2019
Водитель автомобиля получил перелом ребер в аварии под Псковом
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
15 ноября 2019
Уволенный чиновник выставил на продажу сайт губернатора Псковской области
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
14 ноября 2019
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия 7
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
14 ноября 2019
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове 1
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
14 ноября 2019
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
Энергетики назвали причину отключения света в центре Пскова
14 ноября 2019
Энергетики назвали причину отключения света в центре Пскова
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом
13 ноября 2019
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом

Идет загрузка...