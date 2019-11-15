На Кубани простились с убитой в Санкт-Петербурге студенткой Анастасией Ещенко
В станице Старовеличковской 16 ноября проходят траурные мероприятия - здесь прощаются с Анастасией Ещенко. Она была убита в Санкт-Петербурге доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, который не просто лишил свою бывшую студентку жизни, но и попытался избавиться от тела, расчленив его и выбросив фрагменты в реку.
Отпевание прошло в Свято-Троицком соборе. На прощании в храме присутствовали самые близкие и родные - около 70 человек, передает РИА Новости.
А вот до кладбища за гробом следовали сотни жителей Кубани. Траурная процессия двигалась пешком. Люди несли цветы и венки.
В станице дежурила машина скорой помощи на случай, если кому-то из участников процессии станет плохо.
Похоронили Анастасию вблизи могил предков.