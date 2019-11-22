В пяти районах Псковской области запланирована рекультивация свалок

12:32, 22 ноября 2019, ПАИ

В пяти районах Псковской области запланирована рекультивация свалок. Речь идёт о Куньинском, Локнянском, Палкинском, Стругокрасненском и Усвятском районах, сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции 22 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, по словам Сергея Грахова, на проекты рекультивации свалок необходимы 9 миллионов рублей. Источником финансирования будет бюджет региона.

Далее, отметил председатель комитета, регион намерен обратиться за финансовой поддержкой в федеральный центр, поскольку процесс рекультивации требует серьёзных вложений. Сергей Грахов отметил, что рекультивация полигона в Пскове обошлась в 250 млн рублей, в районах регион рассчитывает уложиться в 70 млн рублей.