Участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы отремонтировали в Дновском районе

17:20, 27 ноября 2026, ПАИ

Ремонт автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы на участке с 64-го по 67-й километр завершили в Дновском районе. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

На участке протяжённостью 3,3 километра специалисты отремонтировали и заменили водопропускные трубы, привели в порядок автобусные остановки, отфрезеровали старое покрытие, уложили два слоя нового асфальтобетона, отремонтировали съезды и восстановили обочины. Для безопасности дорожного движения нанесли разметку.

Отремонтированный участок ведёт к деревне Костыжицы, обеспечивая удобный подъезд для её жителей. Дорога также соединяет населённые пункты с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

Ремонт выполнила подрядная организация АО «Буер» по контракту с «Псковавтодором».

Отметим, работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».