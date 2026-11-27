Цельные овсяные хлопья полезнее быстрого завтрака, рассказала врач

17:27, 27 ноября 2026, ПАИ

Для нормальной работы желудочно-кишечного тракта важны стабильный режим питания, достаточное количество воды и клетчатки, а также умеренность в еде. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Елена Стадник в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, пищеварительная система любит постоянство, поэтому новые продукты следует вводить в рацион постепенно. Резкие изменения меню могут спровоцировать спазмы и другие неприятные симптомы.

Гастроэнтеролог рекомендует питаться примерно в одно и то же время, не переедать, пить достаточно воды и включать в рацион продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты и зелень.

Отдельно Елена Стадник обратила внимание на качество продуктов. По её словам, современные пищевые привычки и обилие готовой еды, фастфуда, соли, сахара, маринадов и копчёностей негативно сказываются на работе ЖКТ. Особенно тревожит врача питание детей: избыток продуктов с пищевыми добавками может формировать неправильное пищевое поведение и в дальнейшем способствовать развитию функциональных нарушений пищеварения.

Для нормализации работы кишечника специалист посоветовала выбирать цельные овсяные хлопья, которые варятся около 20 минут, а не быстрорастворимые, готовые за три минуты. Цельные хлопья дольше перевариваются и лучше усваиваются.

В числе мер профилактики медик упомянула регулярную сдачу анализов и исследование кала на скрытую кровь, а вот проходить гастроскопию каждый год всем без исключения не требуется. По словам врача, такое обследование, как и другие диагностические процедуры, следует проводить только по показаниям.