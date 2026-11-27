Более 430 тысяч обращений псковичей обработали специалисты газовых компаний с начала года

18:06, 27 ноября 2026, ПАИ

«Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» максимально используют доступные каналы взаимодействия с гражданами. За десять месяцев 2026 года более 108 тысяч жителей области лично обратились в единые клиентские центры региона, более шести тысяч потребителей направили обращения на электронную почту псковских газовых компаний. Ежемесячно более 17 тысяч абонентов передают показания своих приборов учёта газа через голосового помощника и девять тысяч абонентов направляют СМС-сообщение с показаниями прибора учёта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

Более 52 тысяч жителей Псковской области пользуются сервисом «Личный кабинет». Они оплачивают природный газ, сообщают показания, узнают актуальную информацию, задают вопросы в «Личном кабинете». Более 16 тысяч абонентов ежемесячно передают показания счётчиков газа через этот ресурс. Более восьми тысяч абонентов оплачивают природный газ. Пользователям сервиса «Личный кабинет», обратившимся по вопросам, связанным с деятельностью компании, оперативно направляется около 250 ответов в месяц.

Кроме того, около 130 абонентов для получения ответов воспользовались порталами единого оператора газификации и «Госуслуги», 78 жителей региона обратились в онлайн-приёмную генерального директора, 471 абонент оперативно получил ответы на свои вопросы в официальной группе компаний в социальной сети «ВКонтакте».

Большая часть вопросов граждан связана с начислением платы за услуги газоснабжения, заключением или переоформлением договора поставки газа, например при смене собственника жилого помещения, по вопросам догазификации и ремонту газового оборудования.

«Мы стараемся более эффективно выстраивать взаимодействие с потребителями. Увеличиваем количество каналов связи и развиваем дистанционные сервисы для удобства абонентов и оперативной обработки их обращений. Нам важно постоянное взаимодействие и обратная связь с потребителями, она позволяет оценить качество и доступность наших услуг, лучше выстраивать работу с абонентами, повышать эффективность деятельности компаний», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.