Гастроэнтеролог развеяла мифы о кофе натощак и тёплой воде по утрам

17:03, 27 ноября 2026, ПАИ

Кофе натощак может раздражать слизистую желудка, а привычка пить утром тёплую воду нужна далеко не всем. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Елена Стадник в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам специалиста, кофе лучше пить после еды, добавляя молоко или сливки. В противном случае кофейная горечь может раздражать слизистую желудка.

Не всем требуется и утренний стакан тёплой воды натощак. Такая привычка может быть полезна людям с нарушением выделения желчи, тогда как для нормальной работы ЖКТ большинству достаточно регулярно завтракать примерно в одно и то же время.

Ещё один распространённый миф, который прокомментировала гастроэнтеролог, – «широкая кость». При этом, по словам Елены Стадник, скелет составляет всего около 17% общей массы тела.

Врач также отметила, что не всегда стоит категорично отказываться от фастфуда. Если выбирать приходится между тем, чтобы совсем не поесть, и быстрым перекусом, решение следует принимать с учётом самочувствия. При этом злоупотреблять такой пищей, конечно, не стоит.

Гастроэнтеролог напомнила и о важности умеренности в питании. Даже сезонными фруктами, например мандаринами, не следует объедаться: избыток продуктов может спровоцировать обострение хронических заболеваний.