Транзит более 50 тонн латвийских консервов запретили в Псковской области
Партию рыбных консервов не пропустили через российско-латвийскую границу в железнодорожном пункте пропуска «Посинь» в Себежском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
19 ноября во время ветеринарного контроля инспектор ведомства пресёк незаконный транзит в Узбекистан 53 тонн рыбных консервов в ассортименте.
Во время проверки было выявлено нарушение указания Россельхознадзора: поступление товара латвийского предприятия, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября 2026 года для ввоза и транзита через территорию России.
Транзит партии рыбных консервов по таможенной территории ЕЭС запретили, товар возвратили на сопредельную территорию.
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