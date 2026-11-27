Транзит более 50 тонн латвийских консервов запретили в Псковской области

17:34, 27 ноября 2026, ПАИ

Партию рыбных консервов не пропустили через российско-латвийскую границу в железнодорожном пункте пропуска «Посинь» в Себежском районе Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

19 ноября во время ветеринарного контроля инспектор ведомства пресёк незаконный транзит в Узбекистан 53 тонн рыбных консервов в ассортименте.

Во время проверки было выявлено нарушение указания Россельхознадзора: поступление товара латвийского предприятия, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября 2026 года для ввоза и транзита через территорию России.

Транзит партии рыбных консервов по таможенной территории ЕЭС запретили, товар возвратили на сопредельную территорию.