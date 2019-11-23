Псковская делегация во главе с губернатором участвует в съезде «Единой России»

13:30, 23 ноября 2019, ПАИ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым участвует в XIX Съезде «Единой России», который открылся в Москве. В состав делегации вошли секретарь Псковского регионального отделения партии, член Президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский, его заместители Александр Котов и Виктор Антонов, который также является руководителем фракции «Единой России» Псковском областном Собрании, глава регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

В качестве делегатов в съезде участвуют глава администрации города Пскова, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Братчиков и секретарь первичного отделения Партии №122 города Великие Луки Татьяна Ефимова.

Как отметил Александр Козловский, Михаил Ведерников станет участником обсуждения приоритетных задач «Единой России» на ближайший период.

Ожидается, что на съезде будет дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу 2021 года, представлен новый формат работы общественных партийных приёмных, объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета Партии по отраслевым направлениям. Кроме того, одним из пунктов повестки дня значится создание Правозащитного центра партии. Планируется на съезде и традиционная ротация руководящих органов «Единой России».