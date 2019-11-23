Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии», призвал президент единороссов

15:41, 23 ноября 2019, ПАИ

Добиваться решения проблем на местах, не дожидаясь «Прямой линии» с главой государства, призвал президента России Владимир Путин членов партии «Единая Россия». Об этом он заявил на съезде партии 23 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

«Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же увидите сами, знаете, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. На местах вы должны это видеть, если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решений», - заявил глава государства.

Он отметил, что «Единая Россия» отчасти действительно правящая партия, но «это не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником». Президент подчеркнул, что лицом партии должны быть нравственные люди. «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее - и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории", - сказал Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что «Единая Россия» никогда не боялась брать на себя ответственные и трудные решения, «которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах».