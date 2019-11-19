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Спорт

В WADA призвали отстранить Россию от международных соревнований

Спортсмены из России могут на четыре года лишиться права выступать под государственным флагом, сообщает Росбалт. С рекомендацией отстранить РФ от участия в международных соревнованиях выступил комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В WADA утверждают, что нарушение антидопинговых правил россиянами имеет системный характер, а случаи нарушений еще предстоит расследовать.

Если окончательное решение 9 декабря будет не в пользу россиян, то на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио они смогут выступить только под нейтральным флагом.

Ранее комитет WADA рекомендовал лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

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