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Пропавший 27 сентября мужчина найден мёртвым в Великих Луках

Пропавший 27 сентября 66-летний Александр Курьяков найден погибшим в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 ноября сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки нашли труп пропавшего мужчины в районе улицы Привокзальной. Признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

27 сентября после 17:00 Александр Курьяков вышел из поезда Нелидово - Великие Луки и направился в сторону великолукского автовокзала. Больше его никто не видел. 28 сентября сотрудники линейного отдела полиции вблизи железнодорожного вокзала нашли в кустах куртку и ботинки, принадлежавшие мужчине.

Полиция поблагодарила всех, кто помогал в поиске Александра Курьякова.

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