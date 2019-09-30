Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках

21:14, 30 сентября 2019, ПАИ

66-летнего Александра Курьякова разыскивают в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в поисковом отряде «След».

Отмечается, что 27 сентября после 17:00 мужчина вышел из поезда Нелидово - Великие Луки, а затем шел в направлении автовокзала в Великих Луках. 28 сентября в 11:00 сотрудники линейного отдела полиции вблизи железнодорожного вокзала нашли в кустах куртку и ботинки разыскиваемого.

Александр Курьяков высокого роста, был одет в камуфляжный костюм, спортивную бирюзовую куртку и темно-синие спортивные брюки.

Все, кто располагает информацией о местонахождении Александра Курьякова, могут сообщить ее по номеру 02.