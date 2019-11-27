Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» номинирована на премию «Народное признание - 2019»

10:52, 27 ноября 2019, ПАИ

Экскурсионная пасека «Пчелиный хуторок» будет бороться за статуэтку первой общественной премии «Народное признание - 2019» в номинации «Наша марка». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Великолукская правда Новости».

«Пчелиный хуторок» находится в деревне Тронино Великолукского района. Это небольшое фермерское хозяйство Анастасии и Анатолия Нестеровых, которое открылось в 2014 году. Здесь занимаются производством мёда, пыльцы, перги, воска и прополиса. Кроме продуктов пчеловодства на пасеке производятся ремесленный шоколад на меду, шоколадно-медовые трюфели, медовый квас, свечи из вощины, уходовые бальзамы на основе воска, «бомбочки» для ванны и восковые салфетки. Вся эта продукция доступна в магазине пчеловодов в Великих Луках на Зверева, 27.

«В «Пчелиный хуторок» можно приехать на экскурсию и забыть о ежедневной суете, - рассказали в редакции. - Опытный пчеловод увлечённо окунает гостей в мир пчеловодства. Во время экскурсии можно посетить апидомик – устройство с лежаками, под которыми находятся ульи с пчёлами, и подышать невероятным полезным пчелиным воздухом. На пасеку приезжают и школьные экскурсии, коллективы организаций и просто семейные пары. Здесь можно попробовать продукты пчеловодства у самовара с чаем, принять участие в увлекательных мастер-классах и научиться азам пчеловодства».