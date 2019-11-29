Руководителя псковского военно-патриотического клуба «Юный спасатель» выдвинули на «Народное признание»

12:10, 29 ноября 2019, ПАИ

Руководителя военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра военно-патриотического воспитания «Патриот», педагога дополнительного образования Елену Ильину выдвинули на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Призвание». Заявку прислала мама обучающегося ВПК «Юный спасатель» Ольга Назарян.

Она рассказала, что Елена Ильина работает в клубе уже 14 лет. За этот период она сумела сплотить вокруг себя обучающихся и их родителей. Ольга Назарян уверена, что руководитель военно-патриотического клуба «Юный спасатель» - педагог от бога, она отдала свое сердце детям. «Она чувствует и понимает детей, и они любят её так же, как она любит их. Она полностью посвятила себя детям, главное для неё - вырастить Человека, человека с большой буквы. Она знает проблемы и радости каждого ребенка. И это правильно - без доверия не будет воспитания», - говорится в заявке.

На занятиях клуба и выездных мероприятиях часто присутствуют родители, наравне с детьми постигая азы спасательной и туристско-краеведческой работы. В клубе существуют традиции отмечать День Матери, Новый год и другие праздники одной большой семьей: родители, дети и педагог. Всё это способствует сближению и достижению поставленных воспитательных целей.

В клубе существует преемственность поколений. За старшими братьями и сестрами приходят младшие, бывшие воспитанники приводят своих детей. «Мой сын занимался у Елены Карловны с 1 по 11 класс. Сейчас он уже учится в Санкт-Петербургском университете Министерства внутренних дел Российской Федерации. И если бы передо мной снова стоял выбор – куда отдать ребенка, я, не задумываясь, отдала бы его к Елене Карловне», - заявила Ольга Назарян.

Воспитанники Елены Ильиной добиваются высоких результатов в городских, областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма, спасательным работам, скалолазанию. Неоднократно становились призерами Всероссийских соревнований «Школа безопасности». Также ребята ходят в походы, занимаются исследовательскими работами, участвуют в различных конкурсах, стоят в почетном карауле у Вечного огня, два года подряд участвуют в прохождении парадным строем на военном параде 9 мая.

По итогам финала VI национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 2018 года команда военно-патриотического клуба «Юный спасатель» под руководством Елены Ильиной заняла второе место в номинации «Спасательные работы – юниоры».

В 2016 году Елена Ильина стала лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Руководитель военно-патриотического клуба», а в конкурсе «Сердце отдаю детям» заняла третье место. В 2019 году награждена дипломом «Лучший дворовый тренер» по федеральному проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия», благодарственным письмом полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова (2018 год), грамотами управления образования администрации Пскова и областного комитета по образованию, благодарственным письмом депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, медалями МЧС «За пропаганду спасательного дела» и «За содружество во имя спасения».

Елена Ильина также разработала авторскую программу «Юный спасатель».

Премия «Народное признание» в Псковской области присуждается с 2010 года. В этом году её будут вручать в 12 номинациях: «Наша марка», «Открытие», «Защита», «Сервис», «Рекорд», «Лидер», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Правила вручения премии и выдвижения номинантов можно прочитать здесь>>>. На награду может претендовать и выдвигать номинантов любой желающий при условии, что претендент на премию имеет непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки можно направлять по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо требуется вложить заполненный бланк (его можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.