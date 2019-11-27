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Незаконно убыть в страны Евросоюза помешали двум иностранкам псковские пограничники

Псковские пограничники задержали двух уроженок одной из западноафриканских республик при попытке незаконно убыть в страны Евросоюза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Женщины шли по лесу в районе деревни Крупп Печорского района в сторону сопредельного государства. Их заметили местные жители и сообщили о подозрительных незнакомках пограничникам.

Правонарушители задержаны на срок до 48 часов, проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

В пограничном управлении отметили тесное взаимодействие с местными жителями в вопросах защиты государственной границы. Во всех приграничных районах Псковской области действуют порядка 50 добровольных народных дружин общей численностью более 400 человек.

При несении службы в составе пограничных нарядов дружинники контролируют соблюдение режима государственной границы РФ, пограничного режима и режима в пунктах пропуска. Они разъясняют гражданам действующие правила, при необходимости участвуют в розыске нарушителей и их задержании. В 2019 году добровольные народные дружины помогли пресечь более 250 правонарушений в пограничной сфере.

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