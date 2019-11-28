Бесплатный историко-просветительский спектакль «Голоса православного Пскова» покажут 7 декабря

12:19, 28 ноября 2019, ПАИ

7 декабря в 14:00 на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится премьера историко-просветительского спектакля «Голоса православного Пскова». Постановщиком выступил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль объединяет инсталляцию, документальный и литературный театр, лекцию и концерт. Темой спектакля, основанного на документальных материалах, стал сюжет из псковской истории. В начале Северной войны Петр I приказал засыпать несколько древних псковских церквей, превратив их из действующих храмов в оборонительные укрепления.

«Для создателей спектакля этот сюжет стал поводом не только поразмышлять о переломном для России петровском времени, но и заглянуть глубже – в духовный и материальный мир средневековой Руси. Актеры театра расскажут об истории псковских средневековых храмов, о христианских святых и великих чудесах, которым эти храмы были посвящены. Прозвучат стихи выдающихся русских поэтов и русские духовные песнопения. А средства современной компьютерной графики позволят оживить образы средневекового Пскова, чья история немыслима без православной веры и традиции», - рассказали в пресс-службе дирекции.

Вход на спектакль свободный, пригласительные можно взять в кассе театра по адресу Пушкина, 13.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ и Псковской епархии.

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Сергей Попков и Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, артисты Наталья Петрова, Ирина Смирнова, Ксения Тишкова, Дарья Чураева. В постановке принимает участие мужской фольклорный ансамбль «Будимир».