Время продажи российского вина предлагается увеличить на час

09:03, 29 ноября 2019, ПАИ

Время продажи вина, произведённого на территории России, предлагается продлить на час, то есть разрешить торговать им с 8:00 до 0:00. Такую инициативу подготовила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), пишет газета «Известия».

В Ассоциации полагают, что такая мера станет дополнительной поддержкой для отечественных производителей. Письмо с инициативой уже направлено в Правительство РФ, Министерство финансов, Государственную Думу и Совет Федерации.

В разработанном АКОРТ документе предлагается внести поправки в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», принятый в первом чтении 19 ноября. Сейчас закон готовят ко второму и третьему чтению, которые намечены на середину декабря, федеральные органы исполнительной власти разрабатывают поправки.

«Известиям» в Совете федерации подтвердили получение письма от АКОРТ, в Минфине заявили, что инициативу пока не видели.

По действующему законодательству в России можно продавать алкоголь с 8:23:00 независимо от страны-происхождения. При этом регионы могут менять время продажи, в Псковской области, например, приобрести спиртное можно с 1:00 до 22:00.