Время продажи алкоголя изменилось в Псковской области

09:40, 08 ноября 2019, ПАИ

С 8 ноября в Псковской области вступили в силу изменения в постановление администрации региона о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции, которые внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов Псковской области.

Согласно документу, с сегодняшнего дня алкоголь в магазинах будут продавать с 10:00 до 22:00. Ранее спиртное в розницу в Псковской области можно было купить с 11:00 до 21:00.

Внести изменения в постановление было решено после того, как представители общественности обратились к главе региона с просьбой об увеличении времени розничной продажи алкоголя. 17 октября на координационном совещании по обеспечению правопорядка правоохранительные органы поддержали данную инициативу. В частности, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников считает, что вводимая мера уравновесит конкуренцию на рынке.