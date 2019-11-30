Вера Емельянова навестила пострадавших в ДТП детей

13:53, 30 ноября 2019, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 30 ноября посетила Областную детскую клиническую больницу, куда накануне госпитализировали пострадавших в двух громких ДТП детей. Как передает корреспондент Псковского агентсва информации, визит проходил в сопровождении заместителя председателя комитета здравоохранения Дениса Сачкова. Первая авария произошла в Новоржевском районе - опрокинулся рейсовый автобус, перевозивший школьников. Сейчас в Пскове находятся восемь пострадавших.

«Четыре ребенка были доставлены в первой половине дня. Еще 4 - почувствовали себя плохо позднее и обратились в местную больницу. Их госпитализировали позже», - сказал Денис Сачков, подчеркнув, что реанимационная помощь никому не требуется. Основные диагнозы - ушибы и ссадины, есть несколько ребят с сотрясением головного мозга. По словам медиков, первых школьников выпишут уже на следующей неделе.

Состояние потрадавших в ДТП в Себежском районе девочек медики оценивают как средней степени тяжести. Обе были доставлены в травматологическое отделение. Им оказывается, в том числе и психологическая помощь.

«Областные власти следят за состоянием детей, вместе с комитетом по здравоохранению состоялся выезд в лечебное учреждение, и мы видим, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь в соответствии с их состоянием здоровья, и благодаря помощи и заботе дети быстро пойдут на поправку. По поручению губернатора ситуация держится на особом контроле», - сообщила ПАИ Вера Емельянова.

29 ноября в Новоржевском районе из-за гололедицы опрокинулся рейсовый автобус, которым дети добирались на занятия в школу. С места происшествия были госпитализированы пять человек, четверо из них - школьники от 9 до 14 лет. Взрослого доставили в межрайонную больницу в Остров, детей - в Псков. Известно, что состояние учительницы, пострадавшей в ДТП в Новоржевском районе, оценивается как средней тяжести.

Позднее в Областную детскую клиническую больницу госпитализировали еще четырех пострадавших в ДТП.

Вторая авария произошла вечером того же дня в Себежском районе. Водителю за рулем легкового автомобиля стало плохо. В результате машина вылетела с дороги. Погибли два взрослых и ребенок. Две девочки сразу же были доставлены в Областную детскую клиническую больницу. Они приходятся подругами погибшей девочки.

Заместитель главы региона пообщалась с детьми, уточнила у медиков состояние пострадавших, поинтересовалась пожеланиями пациентов. Ребята сообщили, что их хорошо кормят, есть книги и альбомы для рисования. Пострадавшие дети лежат в разных палатах и потому в основном интересовались состоянием здоровья своих друзей, с которыми попали в аварию.