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Общество

Акция ГТРК «Псков» выдвинута на соискание премии «Народное признание»

В номинации «Событие» представлена заявка филиала ВГТРК ГТРК «Псков» - журналисты выдвинули на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание»  акцию «Цифровое телевидение в каждый дом». Она проводилась в 2019 году при поддержке администрации региона и Псковского областного радиотелевизионного передающего центра с целью информирования населения о возможностях и способах подключения цифрового телевидения. 

«В связи с отключением в 2019 году в России аналогового и перехода на цифровое ТВ - в Псковской области это произошло 14 октября - ГТРК «Псков» провела 15 публичных акций под общим названием «Цифровое телевидение в каждый дом». В общей сложности акции прошли в 13 муниципалитетах Псковской области, географически охватив весь регион: от Гдова до Новосокольников, от Себежа до Дедовичей», уточнили в телекомпании.

Центром каждой акции стал районный Центр досуга и культуры, где специалисты совместно с ведущими ГТРК «Псков» рассказывали местным жителям о правилах приобретения и настройки оборудования, необходимого для просмотра каналов первого и второго мультиплекса цифрового телевидения, а также отвечали на вопросы граждан. 

Акция сопровождалась показом документальных фильмов производства ГТРК «Псков» на темы культуры, истории и туризма и выступлением известных музыкальных коллективов региона  - ансамбля русской музыки «Псков», ансамбля «Сказ», рок-группы «Старый город». Вход для зрителей на акцию был бесплатным. 

Общее количество участников акций составило около 3000 человек.

«Во время каждой акции путем розыгрыша определялись от 5 до 10 победителей, которые в качестве награды получали бесплатную приставку для просмотра цифрового телевидения. Благодаря поддержке администрации Псковской области, ОРТПЦ, партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста», регионального отделения РСПП и Союза машиностроителей России, а также глав районов за время акции удалось разыграть около 100 приставок для приема цифрового сигнала», - уточнили в телекомпании.

По словам авторов заявки, «число жителей региона, проинформированных о переходе на цифровое эфирное телевидение, составило более 50% населения Псковской области». А потому заслуживает особой оценки и признания. 

Общественная премия «Народное признание» отмечает 10-летие. 

В этом году победители будут определены в 12 номинациях. В их числе: «Призвание», «Наша марка», «Защита», «Сервис», «Рекорд», «Лидер», «Поступок», «Талант», «Открытие», «Инициатива», «Команда-2018», «Событие».

Прием заявок проходит до 12:00 5 декабря. Затем стартует 1 этап голосования на сайте Псковского агентства информации. Здесь сильнейших и самых достойных определят читатели ПАИ. На втором этапе к голосованию присоединятся эксперты. В их числе обладатели премии прошлых лет. 

Положение о премии можно прочитать здесь >>>.

Заявку следует отправлять по электронной почте на адрес premiya@informpskov.ru.

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