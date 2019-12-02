От «Ласточки» до РИО: Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Ноябрь 2019

10:28, 02 декабря 2019, ПАИ

Псковское агентство информации объявляет о старте нового проекта - «События месяца глазами экспертов».

По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области.

В формировании рейтинга, по приглашению редакции ПАИ, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам экспертных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.

Топ-5 «Событий месяца»

По оценкам наших экспертов, в топ-5 рейтинга вошли следующие события.

1 место

Запуск еще одной, ночной пары «Ласточек» (8 – здесь и далее средний балл по итогам экспертных оценок)

Признаться, при формировании топ-10 рейтинга мы не ожидали, что первое место займет событие, которое, в целом, не имеет отношения к общественно-политической активности.

Однако наши эксперты довольно единодушно отдали пальму первенства именно этому событию, их оценки значимости этого события в основном находятся в пределах 7-10 баллов. Можно считать это доказательством того, что любые созидательные, инфраструктурные проекты, которые заканчиваются успехом, оказываются заметнее и важнее явлений политической жизни.

Стоит отметить, что запуск ночной «Ласточки» - это отголосок, часть большого проекта по налаживанию качественного сообщения между Псковом и Северной столицы, который лоббировал губернатор Михаил Ведерников. И высокие оценки запуску уже четвертой пары скоростных поездов можно экстраполировать на весь проект по ликвидации изоляции региона, в том числе и транспортной.

2 место

Избрание главой Пскова Елены Полонской (7,75)

В ноябре была поставлена точка в растянувшейся на полгода истории с вакантным постом главы Пскова. Избрание Елены Полонской главой города прошло, как принято говорить, штатно и без скандалов. Подавляющее большинство голосов депутатов было отдано за нее, бюллетени есть никто не стал, цветных ручек не доставал. И, безусловно, эксперты оценили, что почти все партии, представленные в городской Думе высказались в поддержку Полонской.

Избрание Елены Полонской — это признание того, что внутри депутатского корпуса сложились конструктивные отношения, а между главой Пскова и главой администрации города налажено рабочее взаимодействие, в котором одеяло никто на себя не тянет.

3 место

Отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова (7,75)

История главы одного из муниципалитетов Псковской области быстро получила всероссийскую известность, а отставка Сопотова стала, кажется, первым прецедентом в политической истории региона, когда должностное лицо за такой проступок собственноручно (во всяком случае, формально) подает в отставку и публично раскаивается.

Многие привычно ожидали, что дело будет спущено на тормозах, а сам глава района (теперь уже бывший) отделается общественным «а-та-та».

По факту же сформирован кейс — что делать высоким начальникам (не важно, на муниципальной или государственной службе) в случае подобных скандалов. И появление в первую очередь такого кейса, а не собственно отставки Сопотова, событие, конечно же, заметное.

4 место

Изменения в руководстве регионального отделения «Единая Россия» (7,3)

Региональное отделение ведущей политической силы в регионе возглавил депутат Госдумы Александр Козловский, а Александр Котов стал его заместителем. Произошедшие изменения связаны как с прошедшими в сентябре выборами, так и со стартующим новым избирательным циклом. В котором партии предстоит предпринять немало усилий для укрепления своего рейтинга и восстановления репутации.

Кадровые изменения в «Единой России» всегда влияли на расклад политических сил в регионе и имели далеко идущие последствия — и не только внутрипартийные.

5 место

Срыв контрактов по предоставлению квартир детям-сиротам в Пскове по вине застройщика (6,75)

В бюджете города на приобретение более 60 квартир детям-сиротам были заложены 84,3 млн рублей. 62 тендера на поставку квартир в строящемся доме на ул. Венской, 8 выиграл известный застройщик. Согласно контрактам, квартиры должны были быть переданы муниципалитету до 29 ноября.

Однако к этому моменту от 9-этажного дома есть только каркас на шесть этажей.

Застройщик вышел с предложением заместить квартиры в недострое в доме на ул. Крупской. А это означает новые конкурсные процедуры в весьма форс-мажорные сроки. «Подставленным» в этой истории оказываются муниципальные власти Пскова, и чем все завершится, пока ясности нет.

Как бы то ни было, этот весьма неприятный инцидент наверняка будет иметь для застройщика неприятные последствия и уже нанес урон его репутации.

В целом, итоговая десятка главных событий ноября 2019 года глазами экспертов выглядит следующим образом:

Топ-10 рейтинга «События месяца глазами экспертов». Ноябрь 2019 года

Позиция в рейтинге Событие Средний балл по оценкам экспертов 1 Запуск еще одной, ночной пары «Ласточек» 8 2 Избрание главой Пскова Елены Полонской 7,75 3 Отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова 7,75 4 Изменения в руководстве регионального отделения "Единая Россия" 7,3 5 Срыв контрактов по предоставлению квартир детям-сиротам в Пскове по вине застройщика 6,75 6 Хирурги Псковской областной больницы впервые провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки 6,2 7 Общественные слушания по первому этапу строительства производства «Титан-Полимера» 5,6 8 Проведение международной научно-практической конференции #Безсрокадавности и рассекречивание документов о зверствах нацистов в Псковской области 5,37 9 Скандал с продажей Ведерников.рф бывшим чиновником администрации области Юрием Колесниковым 5,3 10 Создание регионального отделения Российского исторического общества (РИО) 4,25



