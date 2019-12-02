От «Ласточки» до РИО: Рейтинг «События месяца глазами экспертов». Ноябрь 2019
Псковское агентство информации объявляет о старте нового проекта - «События месяца глазами экспертов».
По итогам каждого месяца редакция ПАИ формирует список из наиболее заметных, общественно значимых событий, произошедших в Псковской области.
В формировании рейтинга, по приглашению редакции ПАИ, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.
Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам экспертных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг топ-10 событий месяца.
Топ-5 «Событий месяца»
По оценкам наших экспертов, в топ-5 рейтинга вошли следующие события.
1 место
Запуск еще одной, ночной пары «Ласточек» (8 – здесь и далее средний балл по итогам экспертных оценок)
Признаться, при формировании топ-10 рейтинга мы не ожидали, что первое место займет событие, которое, в целом, не имеет отношения к общественно-политической активности.
Однако наши эксперты довольно единодушно отдали пальму первенства именно этому событию, их оценки значимости этого события в основном находятся в пределах 7-10 баллов. Можно считать это доказательством того, что любые созидательные, инфраструктурные проекты, которые заканчиваются успехом, оказываются заметнее и важнее явлений политической жизни.
Стоит отметить, что запуск ночной «Ласточки» - это отголосок, часть большого проекта по налаживанию качественного сообщения между Псковом и Северной столицы, который лоббировал губернатор Михаил Ведерников. И высокие оценки запуску уже четвертой пары скоростных поездов можно экстраполировать на весь проект по ликвидации изоляции региона, в том числе и транспортной.
2 место
Избрание главой Пскова Елены Полонской (7,75)
В ноябре была поставлена точка в растянувшейся на полгода истории с вакантным постом главы Пскова. Избрание Елены Полонской главой города прошло, как принято говорить, штатно и без скандалов. Подавляющее большинство голосов депутатов было отдано за нее, бюллетени есть никто не стал, цветных ручек не доставал. И, безусловно, эксперты оценили, что почти все партии, представленные в городской Думе высказались в поддержку Полонской.
Избрание Елены Полонской — это признание того, что внутри депутатского корпуса сложились конструктивные отношения, а между главой Пскова и главой администрации города налажено рабочее взаимодействие, в котором одеяло никто на себя не тянет.
3 место
Отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова (7,75)
История главы одного из муниципалитетов Псковской области быстро получила всероссийскую известность, а отставка Сопотова стала, кажется, первым прецедентом в политической истории региона, когда должностное лицо за такой проступок собственноручно (во всяком случае, формально) подает в отставку и публично раскаивается.
Многие привычно ожидали, что дело будет спущено на тормозах, а сам глава района (теперь уже бывший) отделается общественным «а-та-та».
По факту же сформирован кейс — что делать высоким начальникам (не важно, на муниципальной или государственной службе) в случае подобных скандалов. И появление в первую очередь такого кейса, а не собственно отставки Сопотова, событие, конечно же, заметное.
4 место
Изменения в руководстве регионального отделения «Единая Россия» (7,3)
Региональное отделение ведущей политической силы в регионе возглавил депутат Госдумы Александр Козловский, а Александр Котов стал его заместителем. Произошедшие изменения связаны как с прошедшими в сентябре выборами, так и со стартующим новым избирательным циклом. В котором партии предстоит предпринять немало усилий для укрепления своего рейтинга и восстановления репутации.
Кадровые изменения в «Единой России» всегда влияли на расклад политических сил в регионе и имели далеко идущие последствия — и не только внутрипартийные.
5 место
Срыв контрактов по предоставлению квартир детям-сиротам в Пскове по вине застройщика (6,75)
В бюджете города на приобретение более 60 квартир детям-сиротам были заложены 84,3 млн рублей. 62 тендера на поставку квартир в строящемся доме на ул. Венской, 8 выиграл известный застройщик. Согласно контрактам, квартиры должны были быть переданы муниципалитету до 29 ноября.
Однако к этому моменту от 9-этажного дома есть только каркас на шесть этажей.
Застройщик вышел с предложением заместить квартиры в недострое в доме на ул. Крупской. А это означает новые конкурсные процедуры в весьма форс-мажорные сроки. «Подставленным» в этой истории оказываются муниципальные власти Пскова, и чем все завершится, пока ясности нет.
Как бы то ни было, этот весьма неприятный инцидент наверняка будет иметь для застройщика неприятные последствия и уже нанес урон его репутации.
В целом, итоговая десятка главных событий ноября 2019 года глазами экспертов выглядит следующим образом:
Топ-10 рейтинга «События месяца глазами экспертов». Ноябрь 2019 года
|
Позиция в рейтинге
|
Событие
|
Средний балл по оценкам экспертов
|
1
|
Запуск еще одной, ночной пары «Ласточек»
|
8
|
2
|
Избрание главой Пскова Елены Полонской
|
7,75
|
3
|
Отставка главы Печорского района Дмитрия Сопотова
|
7,75
|
4
|
Изменения в руководстве регионального отделения "Единая Россия"
|
7,3
|
5
|
Срыв контрактов по предоставлению квартир детям-сиротам в Пскове по вине застройщика
|
6,75
|
6
|
Хирурги Псковской областной больницы впервые провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки
|
6,2
|
7
|
Общественные слушания по первому этапу строительства производства «Титан-Полимера»
|
5,6
|
8
|
Проведение международной научно-практической конференции #Безсрокадавности и рассекречивание документов о зверствах нацистов в Псковской области
|
5,37
|
9
|
Скандал с продажей Ведерников.рф бывшим чиновником администрации области Юрием Колесниковым
|
5,3
|
10
|
Создание регионального отделения Российского исторического общества (РИО)
|
4,25