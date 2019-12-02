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Общество

Жители Новоржевского района выдвинули председателя СПК «Выбор» на «Народное признание - 2019»

На фото: Михаил Степанов (справа)

Председатель СПК «Выбор» Новоржевского района Михаил Степанов присоединился к претендентам на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Лидер». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала редакция газеты «Земля новоржевская».

Михаил Степанов уже почти 40 лет работает в одном из крупнейших хозяйств района СПК «Выбор». Сначала он был инженером и заведующим гаражом, порядка 20 лет возглавляет хозяйство. «Любящий землю, талантливый руководитель, за чьей спиной стоят десятки судеб сельских жителей», - так охарактеризовали Михаила Степанова в редакции.

На соискание премии «Народное признание» Михаила Степанова выдвинули жители Новоржевского района, отмечается в письме. В заявке сказано, что он «живет вдалеке от прессы и вспышек фотокамер, не любит громких фраз и не терпит пафоса, отличается упорством в достижении цели, честностью, принципиальностью, преданностью своему делу и неоспоримой любовью к земле».  

«Выбор» продолжает оставаться крупным хозяйством в Новоржевском районе. Работники СПК относятся к своему председателю с большим уважением и благодарностью за то, что могут жить и работать на родной земле, не уезжая на заработки в другие регионы России. Михаил Степанов награждён медалью «За заслуги перед районом».  

Общественная премия «Народное признание» будет вручаться в 10-й раз. В 2019 году лучших претендентов выберут в 12 номинациях: «Талант», «Наша марка», «Рекорд», «Защита», «Лидер», «Сервис», «Поступок», «Открытие», «Инициатива», «Призвание», «Команда-2018», «Событие».

До 12:00 5 декабря принимаются заявки, их можно присылать по электронной почте на адрес: premiya@informpskov.ru. Затем на сайте Псковского агентства информации запустят 1 этап голосования, в ходе которого читатели выберут тройки лучших претендентов на награду в каждой номинации. На втором этапе к голосованию подключатся эксперты, среди которых будут обладатели премии прошлых лет. 

Положение о премии можно прочитать здесь >>>.

 

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