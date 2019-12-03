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Общество

Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку премии «Народное признание - 2019»

Фото из группы "Скобариада"

Социальный проект «Скобариада народных игр» претендует на статуэтку Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Команда 2018». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал проектный офис «Команды 2018».

Участники проекта во главе с Дмитрием Михайловым занимаются развитием народных игр, «как формы содержательного досуга детей и молодёжи».

Например, один из Центров народных игр в Пскове открылся на базе Псковского кооперативного техникума. В рамках большой развлекательной программы для студентов первых и вторых курсов техникума работали площадки с народными играми. Сначала они знакомились с различными народными играми, а затем соревновались между собой.

В этом году премия «Народное признание» празднует свое десятилетие. На церемонии будут вручены статуэтки в 12 номинациях, подробнее о которых можно прочитать здесь >>>.

Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду также может кто угодно, главное, чтобы он имел отношение к Псковской области.

Заявки необходимо отправлять на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму желательно прикрепить фотографию претендента на награду.

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