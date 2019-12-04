Пансионат «Кривск» присоединился к кандидатам на «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис»

12:14, 04 декабря 2019, ПАИ

Пансионат «Кривск» Центрального Банка России претендует на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Сервис». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислала специалист по связям с общественностью пансионата «Кривск» Кира Маяковская.

Пансионат расположен в живописном Печорском районе, в сосновом лесу вблизи Псковского озера. «Радушный прием, теплая домашняя атмосфера, бережное отношение к гостям- традиция коллектива пансионата», - отмечается в заявке.

На территории пансионата размещены 5 жилых двухэтажных корпусов, медицинская часть с услугами врачей: терапевт, физиотерапевт, стоматолог, ЛФК, массаж; спортивно-развлекательный комплекс со взрослым и детским бассейнами, соляная комната, спортивным и тренажерным залами, бильярдный зал, электронный тир; русская баня и сауна; центральное здание с просторным холлом, рестораном, баром, магазином, кинозалом с показом фильмов и мультфильмов. Также для отдыхающих в пансионате есть библиотека, детская игровая комната, комната X-Box, прокат спортинвентаря; уличные спортивные площадки: футбольная, волейбольная, теннисная, лазертаг; уличные горки и бассейны.

Ежедневно отправляются экскурсии в разные уголки Псковской области, проходят детские и взрослые развлекательные программы, показ кинофильмов и мультфильмов, дискотеки. Также в пансионате организуют различные крупные мероприятия, такие как псковская парусная регата, совещания региональных органов власти, спортивные соревнования ведомственных структур.

Двери пансионата открыты для всех желающих. Еженедельно в пансионате отдыхают и оздоравливаются порядка 100 человек.

Премия «Народное признание» в первый раз вручалась в Псковской области в 2010 году. В этом году премия присуждается в 12 номинациях, подробнее о них можно прочитать здесь>>>

Приём заявок завершится в 12:00 5 декабря, их принимают по электронной почте premiya@informpskov.ru. Бланк заявки размещён здесь>>>. К письму желательно прикрепить фотографию номинанта.

Выдвигать и претендовать на получение премии может любой желающий, главное, чтобы претендент имел отношение к Псковской области.