Псковский НПЦ номинирован на «Народное признание - 2019»
Коллектив Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» (НПЦ) выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2019» в номинации «Событие». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал член Общественного совета при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия Андрей Иванов.
В конце октября пронесшийся по Псковской области ураганный ветер сорвал часть кровли с Гремячей башен, - псковского памятника оборонного зодчества XVI века. Оставшись без кровли накануне зимы, башня неминуемо начала бы разрушаться под воздействием дождя и снега. Однако сотрудники НПЦ оперативно разработали и согласовали проект работ по консервации памятника, а затем в кратчайшие сроки реализовали его. Причем для проведения работ в сложных условиях пришлось привлекать профессиональных промышленных альпинистов: специальная техника попросту не могла подъехать к башне.
«Я нигде не видел, чтобы так быстро вышли на объект после аварии. Это первый такой случай на моей памяти в России. Когда ураганом сорвало 80 метров боевых ходов на Кремле, их делали только спустя четыре года», - пояснил директор НПЦ Алексей Калиненко.
Кроме того, специалисты НПЦ разработали смету для заявки в Минкульт РФ на полноценную реставрацию Гремячей башни.
Премия «Народное признание» в этом году празднует свое десятилетие. В 2019 году будут вручены статуэтки в 12 номинациях, подробнее о них можно прочитать здесь >>>.
Соискателя премии может выдвинуть любой желающий, претендовать на награду может тоже кто угодно, главное, чтобы он имел непосредственное отношение к Псковской области.
Заявки нужно отправить на почту premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь >>>. К письму желательно прикрепить фотографию претендента на награду.