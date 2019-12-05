Псковский НПЦ номинирован на «Народное признание - 2019»

09:03, 05 декабря 2019, ПАИ

Коллектив Государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» (НПЦ) выдвинут на соискание премии «Народное признание — 2019» в номинации «Событие». Заявку в редакцию Псковского агентства информации прислал член Общественного совета при государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия Андрей Иванов.

В конце октября пронесшийся по Псковской области ураганный ветер сорвал часть кровли с Гремячей башен, - псковского памятника оборонного зодчества XVI века. Оставшись без кровли накануне зимы, башня неминуемо начала бы разрушаться под воздействием дождя и снега. Однако сотрудники НПЦ оперативно разработали и согласовали проект работ по консервации памятника, а затем в кратчайшие сроки реализовали его. Причем для проведения работ в сложных условиях пришлось привлекать профессиональных промышленных альпинистов: специальная техника попросту не могла подъехать к башне.

«Я нигде не видел, чтобы так быстро вышли на объект после аварии. Это первый такой случай на моей памяти в России. Когда ураганом сорвало 80 метров боевых ходов на Кремле, их делали только спустя четыре года», - пояснил директор НПЦ Алексей Калиненко.

Кроме того, специалисты НПЦ разработали смету для заявки в Минкульт РФ на полноценную реставрацию Гремячей башни.