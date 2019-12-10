Пять медалей завоевали псковичи на соревнованиях по карате в Белоруссии

21:12, 10 декабря 2019, ПАИ

Псковские каратисты привезли пять медалей с международных соревнований по карате WKF «Витебский Тигр», которые прошли в Витебске (Белоруссия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортивной федерации карате Пскова.

Так, Дмитрий Курасов занял первое место в дисциплине ката (мальчики от 6 до 7 лет), Иван Шевчук – второе место в ката (мальчики от 10 до 11 лет), Елизавета Потебня – третье место в ката (девочки от 10 до 11 лет), Павел Иванов – третье место в кумите (мальчики от 6 до 7 лет), Ярослав Юрин – третье место в кумите (юноши от 16 до 17 лет).

Всего в соревнованиях приняли участие 355 спортсменов из Белоруссии, России, Литвы и Латвии. Псковская область была представлена спортсменами спортивной федерации карате Пскова. Спортсменов тренируют Антон Потебня, Михаил Шалыгин и Евгений Ермолов.