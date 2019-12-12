Пойманного псковскими таможенниками жителя Латвии обвиняют в контрабанде трех килограммов золота

09:55, 12 декабря 2019, ПАИ

Задержанного псковскими таможенниками жителя Латвии обвиняют в контрабанде трех килограммов золота и свыше 160 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчину задержали в международном автомобильном пункте пропуска в Себежском районе, когда его автомобиль Mercedes-Benz досматривали на выезде с территории России рентгеновским комплексом. В ходе досмотра салона были найдены и золото, и наличные, о которых мужчина не сообщил таможенной службе.

В настоящее время ему предъявили обвинение в совершенном преступлении и заключили под стражу. В ведомстве добавили, что мужчине грозит до 7 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.