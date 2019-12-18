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Общество

Сергей Грахов: Надеемся на проведение отопительного сезона в Псковской области без сбоев

«Псковская область готова к отопительному сезону. Мы надеемся, что он пройдёт без сбоев», - заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции 18 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов подчеркнул, что впервые за долгое время все районы Псковской области получили паспорта готовности к отопительному сезону в срок. Он поблагодарил Ростехнадзор за то, что специалисты ведомства указывали на все недостатки, что позволило их своевременно устранить. «Мы устранили даже те замечания, которые выдавались нам 2-3 года назад. В настоящий момент все указанные недостатки устранены на 100%», - подчеркнул руководитель профильного комитета.

В конце октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главам муниципальных районов и городских округов получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября. Также по решению главы региона отопительный сезон в Псковской области начался досрочно – 20 сентября.

В Псковской области в рамках подготовки к отопительному сезону привели в порядок более 400 котельных и более 1 тысячи 900 километров сетей. Всего на подготовку к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов из средств местных бюджетов и предприятий ЖКХ были направлены более 304 млн рублей.

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