0
10:03
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
16:15
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
13:24
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
13:45
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
09:56
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
14:49
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
Еще новости
Происшествия

Три человека погибли на пожарах в Псковской области за сутки

18 декабря на пожарах в Псковской области погибли три человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При разборе конструкций сгоревшего дома в селе Павы Порховского района обнаружены тела 63-летнего мужчины и 87-летней женщины. Пожар произошел в 1:56 из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По той же причине в 4:53 в Великолукском районе в деревне Троица в жилом доме сгорела кровля по всей площади. На этом пожаре погиб мужчина, год его рождения устанавливается.

В 19:34 в Пскове на улице Вокзальной в автомобиле МАЗ-6517 выгорела кабина изнутри из-за короткого замыкания электропроводки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
19 декабря 2019
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
18 декабря 2019
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
18 декабря 2019
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
17 декабря 2019
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной 1
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
17 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
11 декабря 2019
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием

Идет загрузка...