Три человека погибли на пожарах в Псковской области за сутки

09:05, 19 декабря 2019, ПАИ

18 декабря на пожарах в Псковской области погибли три человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

При разборе конструкций сгоревшего дома в селе Павы Порховского района обнаружены тела 63-летнего мужчины и 87-летней женщины. Пожар произошел в 1:56 из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

По той же причине в 4:53 в Великолукском районе в деревне Троица в жилом доме сгорела кровля по всей площади. На этом пожаре погиб мужчина, год его рождения устанавливается.

В 19:34 в Пскове на улице Вокзальной в автомобиле МАЗ-6517 выгорела кабина изнутри из-за короткого замыкания электропроводки.