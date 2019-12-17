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Из-за неосторожности при курении остались без дома две семьи в Порховском районе

18 декабря в 1:56 в Порховском районе в селе Павы сгорели жилой дом на две семьи и сарай. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасены 5 жилых домов и 3 хозпостройки.

В 2:04 в Великих Луках на улице Партизанской в бане сгорела кровля, строение выгорело изнутри, огонь повредил дровяник и кровлю сарая. Причиной возгорания названо нарушение правил безопасности при эксплуатации печи в бане. Спасен жилой дом.

В 10:50 в Невельском районе в деревне Доминиково сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки. Спасены 3 единицы техники.

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