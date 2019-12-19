В Псковском районе возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранца
В Псковском районе возбуждено уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Летом 2019 года неизвестный фиктивно зарегистрировал иностранного гражданина на территории района без намерения предоставить ему помещение для проживания. В этом усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).
Материалы проверки прокуратура направила начальнику УВМД России по городу Пскову.