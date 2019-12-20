Псковский губернатор спрогнозировал оценки эффективности для глав ряда районов

18:04, 20 декабря 2019, ПАИ

Не все главы муниципальных районов Псковской области получат высокие баллы по итогам оценки эффективности их управления в 2020 году. Такой прогноз дал губернатор Михаил Ведерников в ходе финального в уходящем году совещания с главами, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Со следующего года у нас полноценно начинает работать система оценки эффективности глав», - отметил Михаил Ведерников. В числе критериев, например, выполнение национальных проектов, динамика по выполнению общерегиональных задач - повышение заработной платы бюджетникам, прирост количества предпринимателей и ряд других.

«Думаю, вы согласны, что мы все работаем на один результат. Теперь будем заниматься и оценкой того, кто и как выполняет», - добавил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, есть те главы, «которые включились и начали эффективно решать проблемы, не решаемые годами». Но есть и другие примеры. «Кто-то не смог отправить детей на спартакиаду в Псков, хотя машина была. Можно по-разному относиться к президенту, губернатору, но когда речь идет о детях, - так делать нельзя. Кстати, у парня были шансы на победу», - добавил Михаил Ведерников.

В качестве еще одного примера неэффективной работы были названы мероприятия по созданию спортивной площадки в Новоржеве. «Мы обещали передать кресла от стадиона «Машиностроитель» Новоржеву. Кресла давно приехали, лежат.. Но выяснилось, что никто не может установить их», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что в ряде районов и городских округов снижается количество жалоб от населения — это показатель проводимой работы глав. Это относится к Пскову, Великим Лукам, Островскому, Бежаницкому, Красногородскому, Себежскому районам.