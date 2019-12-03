Михаил Ведерников: Деньги районам будут распределяться на основании работы глав

13:19, 03 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году субсидии районам Псковской области будут распределяться на основании результативности работы глав муниципальных образований. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании администрации региона 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов напомнил, что накануне эксперты регионального отделения общероссийского народного фронта проверили благоустроенные в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» общественные и дворовые территории в Пскове, Острове и Опочке. По итогу контроля ОНФ призвал власти Псковской области исправить до конца года допущенные недочеты. https://informpskov.ru/news/311380.html

В частности, рассказал Сергей Грахов, эксперты посетили благоустраиваемую в настоящее время общественную территорию «Городской Вал» в Опочке, которая является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году в категории «Исторические поселения». На выполнение работ администрации Опочецкого района предоставлена дотация на сумму 50 млн рублей (грант из федерального бюджета). Срок исполнения контракта - до 29 ноября 2019 года. При этом на данный момент работы не завершены, уровень технической готовности объекта равен 58%.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов уверен, что в таких недочетах виноваты не только главы муниципалитетов. Он подчеркнул, что при работе с такими сложными объектами нужно объединять усилия, требуется и поддержка комитета по ЖКХ.

Михаил Ведерников заметил, что комитет помогает всем главам, но есть различные ситуации, например, когда конкурс на проведение работ не состоялся несколько раз. Глава региона отметил, что в таких случаях деньги будут передавать другим районам. Он также обратил внимание, что всем главам районов нужно активно подключиться к исполнению нацпроектов, так как «их исполнение также важно, как майские указы президента».