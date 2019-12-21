Пскович оказался виновником смертельного ДТП 21 декабря в Ленинградской области

14:44, 22 декабря 2019, ПАИ

Виновником смертельного ДТП, которое произошло 21 декабря около 5:30 в Ленинградской области на трассе «Скандинавия» между Светогорском и пограничным КПП на российско-финской границе, был 36-летний водитель из Псковской области. Об этом пишет 47news.

Пскович, который работает вахтовым методом в Санкт-Петербурге, на автомобиле DAF ехал на карьер «Борвинка» за грузом – песком и щебнем. «Ехал нормально, по рации разговаривал. А потом меня подвыключило и голова закружилась», - пояснил он случившееся в интервью 47news.

В результате грузовик смял шесть автомобилей, которые остановились в зоне реверсивного движения для пропуска встречного потока. Автомобили загорелись.

В результате ДТП погибли 50-летний водитель Nissan, его 48-летняя пассажирка госпитализирована. Также авария унесла жизнь 32-летнего мужчины, управлявшего автомобилем Renault.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель грузовика задержан.